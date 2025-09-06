Жубал: «В России сейчас происходят некоторые события, но это хорошая страна. Уровень футбола другой, много силовой борьбы, это немного отличается от Европы, но это тоже хорошо»

Жубал прокомментировал переход из «Осера» в «Краснодар».

– Почему решил поехать в Россию после чемпионата Франции?

– У меня было много предложений, но проект здесь очень хороший. И люди тоже. Я поговорил с тысячами людей, с друзьями, которые были здесь, и для меня это было правильным решением. В России сейчас происходят некоторые события, но это хорошая страна.

Как оценю уровень футбола в России? Это другой уровень, здесь много силовой борьбы, это немного отличается от Европы, но это тоже хорошо.

– Во Франции «ПСЖ» обычно выигрывает все трофеи. В России такой командой был «Зенит». Можно сказать, что чемпионство «Краснодара» в прошлом сезоне стало чудом?

– Это не чудо – это огромный труд. Игроки, которые здесь, тренеры, болельщики, все, кто работает с клубом, проделали хорошую работу. Именно поэтому мы выиграли чемпионат и снова боремся за все трофеи.

Способна ли эта команда стать новой доминирующей силой в России? Да, у нас очень хорошие игроки, хорошая база, условия для тренировок, и, думаю, мы можем добиться многого и в этом году, – сказал бразилец.