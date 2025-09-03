  • Спортс
  • Защитник «Краснодара» Жубал: «Во Франции мы могли бы бороться за выход в еврокубки – в районе 5–6-го места, возможно. Чемпионат немного другой, но у нас много качественных игроков»
Защитник «Краснодара» Жубал: «Во Франции мы могли бы бороться за выход в еврокубки – в районе 5–6-го места, возможно. Чемпионат немного другой, но у нас много качественных игроков»

Жубал сравнил уровень «Краснодара» с клубами Лиги 1.

– Чемпионат там немного другой, но в нашем клубе много качественных игроков. Думаю, во Франции мы тоже могли бы показать хороший результат. Возможно, мы могли бы бороться за выход в еврокубки или даже показать результат получше. Сложно сказать точно, но я думаю, мы были бы крепким середняком.

– Попасть в топ-3 лиги 1 «Краснодару» не по силам?

– После «ПСЖ», «Монако», «Марселя», «Лилля»... Там же много сильных команд в этом чемпионате. Не знаю, я бы сказал, в районе 5-6-го места, возможно, – сказал защитник «Краснодара».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
