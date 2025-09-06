«Спартак» отказал «Ахмату» и «Крыльям» в аренде Зорина летом («СЭ»)

«Спартак» отказался отпускать Даниила Зорина.

По информации «СЭ», этим летом красно-белые отказали «Ахмату » и «Крыльям Советов» в аренде 21-летнего полузащитника.

Оба клуба проявляли интерес к Зорину, однако «Спартак » не намерен расставаться с игроком.

В текущем сезоне Мир РПЛ Зорин провел одну игру. Статистика хавбека – здесь .