«Нужно искать тех, кому с кровью матери передалось – что такое «Спартак». Такие ребята будут умирать за команду на поле». Бояринцев о красно-белых
Денис Бояринцев считает, что в «Спартаке» должно быть больше российских игроков.
Бывший игрок московского клуба и главный тренер «Ротора» ответил на вопрос о том, что нужно исправить красно-белым для достижения результата.
«В клубе нет российского костяка. Нужно искать внутренний ресурс из тех, кому с кровью матери передалось – что такое «Спартак». Такие ребята будут умирать за команду на поле», – сказал Бояринцев.
В данный момент команда Деяна Станковича занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 11 очков после 7 туров.
