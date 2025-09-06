«Нужно искать тех, кому с кровью матери передалось – что такое «Спартак». Такие ребята будут умирать за команду на поле». Бояринцев о красно-белых

Денис Бояринцев считает, что в «Спартаке» должно быть больше российских игроков.

Бывший игрок московского клуба и главный тренер «Ротора » ответил на вопрос о том, что нужно исправить красно-белым для достижения результата.

«В клубе нет российского костяка. Нужно искать внутренний ресурс из тех, кому с кровью матери передалось – что такое «Спартак ». Такие ребята будут умирать за команду на поле», – сказал Бояринцев .

В данный момент команда Деяна Станковича занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 11 очков после 7 туров.