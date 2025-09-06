Юрий Бабенко: «СКА – главная загадка сезона. Непонятно, как будет выглядеть команда. Трансфер Голдобина только добавил вопросов»

Юрий Бабенко поделился мыслями относительно перспектив СКА в сезоне КХЛ.

– Какие у вас ожидания от работы Игоря Ларионова на новом месте?

– Самый большой вопрос – что ждать от СКА.

Команда сильно изменилась в плане состава. Также сильно изменился тренерский штаб. СКА – главная загадка нового сезона. Особенно с учетом тех задач, которые стоят перед клубом.

– Как вы отреагировали на трансфер Николая Голдобина в СКА?

– Алексей Жамнов знает, что подтолкнуло Голдобина к такому шагу. Может быть, его запросы. Может быть, что-то другое. Его уход из «Спартака» – большая загадка.

Ларионов хотел видеть его в СКА. И трансфер Голдобина только добавил вопросов к портрету СКА.

Непонятно, как будет выглядеть эта команда, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Юрий Бабенко .

