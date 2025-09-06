Плющенко о том, кто из футболистов мог бы стать фигуристом: «Однозначно Глушаков. Подвижный, резкий, тоненький, хорошо сложен для катания»

Евгений Плющенко назвал футболиста, который мог бы стать хорошим фигуристом.

Двукратный олимпийский чемпион Плющенко играет за медиафутбольную команду «Союз чемпионов».

– Евгений, кто бы из футболистов стал хорошим фигуристом? Например, из участников вашей команды.

– Так, из футболистов... Мне кажется, однозначно Глушаков . Подвижный, резкий, тоненький, хорошо сложен для фигурного катания, – ответил Плющенко.