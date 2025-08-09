Тарханов о лимите: «Я хочу, чтобы у нас играло больше русских, в последнее время приезжают посредственные легионеры»

Александр Тарханов высказался на тему лимита на легионеров.

«Уже давно эта информация идет от Министерства спорта. Я хочу, чтобы больше русских играло, а если легионеры, то хорошего уровня. Потому что в последнее время приезжают посредственные легионеры.

Сейчас в «Краснодаре» даже я не могу сказать, что иностранцы супер. Да, Кордоба – супер. А про остальных так нельзя говорить, средние-хорошие. Но нет таких, каким был Халк, Витцель, Малком», — сказал экс-тренер «Спартака».