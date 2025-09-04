Кирилл Глебов мечтает о переходе в «МЮ»: «Полюбил его как бренд: «Олд Траффорд», Фергюсон»
Кирилл Глебов мечтает о переходе в «Манчестер Юнайтед».
— Газзаев сказал, что скоро мы увидим тебя в топ-лиге. Как скоро?
— Не этой зимой, конечно. Но и не через пять лет, надеюсь. Мечта — «Манчестер Юнайтед». Полюбил его как бренд: «Олд Траффорд», Фергюсон, – сказал вингер ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
