Руни о заявлениях Аморима после «Гримсби»: «Если тренер произносит такие слова, значит, что-то сломалось. Видим одну и ту же игру, одни и те же результаты»

Уэйн Руни высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Гримсби».

Клуб четвертого дивизиона Англии обыграл «Манчестер Юнайтед » по пенальти в матче Кубка английской лиги.

«Обескураживает то, как команда проиграла. Что-то идет не так. Думаю, это очевидно. Кажется, тренер сказал это после игры, и, думаю, всем ясно – что-то идет не так.

Такие поражения бывают. Мы проиграли «Кроули» в Кубке в прошлом. Но разница в том, что все, кто смотрел ту игру, понимал, что это разовый случай.

Поэтому сейчас проблема в том, что мы видим одну и ту же игру, одни и те же результаты. Хоть в сезоне прошло три игры, но наступает момент, когда ты думаешь: «Что происходит?».

Самое большое беспокойство вызывает то, что сказал тренер. Его слова после игры были обличительными для игроков. Если ваш тренер произносит такие слова, значит, что-то сломалось», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в подкасте The Wayne Rooney Show.

