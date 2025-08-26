Тайсон Фьюри: «Я болел за «МЮ», но сейчас они в дерьме – с футболом покончено. Теперь увлекаюсь скачками»

Тайсон Фьюри заявил, что перестал смотреть футбол из-за плохих результатов «МЮ».

«Я не большой поклонник футбола, честно говоря. Раньше я болел за «Манчестер Юнайтед », но так как сейчас они в дерьме, я больше не болею ни за какие футбольные команды.

Раньше я также болел за Англию, но когда они проиграли Исландии на Евро-2016 , я навсегда покончил с футболом. Теперь я увлекаюсь скачками», – сказал экс-чемпион мира по боксу в эфире Racing TV.

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2024/25 на 15-м месте в АПЛ . В первых двух матчах нынешнего сезона манкунианцы проиграли «Арсеналу» (0:1) и сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1).