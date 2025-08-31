Брат Захаряна о матче с «Овьедо»: «Трупов» меняют на «трупов». Что еще должно произойти, чтобы Арсен получил игровые минуты? Очень интересно, что у тренера «Сосьедада» в голове»

Брат Арсена Захаряна раскритиковал решения тренера «Реал Сосьедад».

«Сосьедад » в гостях проиграл «Овьедо » (0:1) в 3-м туре Ла Лиги .

Захарян провел матч на скамейке запасных. В нынешнем сезоне Серхио Франсиско еще не выпускал российского полузащитника на поле.

«Что еще должно произойти, чтобы Арсен получил игровые минуты? Я пока молчу и, думаю, еще месяц помолчу, подожду. Но очень интересно, что у тренера в голове, и как он собирается менять ход матча.

Доброй ночи, «трупов» меняют на «трупов», – написал Давид Захарян в своем телеграм‑канале.

