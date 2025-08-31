Брат Захаряна о матче с «Овьедо»: «Трупов» меняют на «трупов». Что еще должно произойти, чтобы Арсен получил игровые минуты? Очень интересно, что у тренера «Сосьедада» в голове»
Брат Арсена Захаряна раскритиковал решения тренера «Реал Сосьедад».
«Сосьедад» в гостях проиграл «Овьедо» (0:1) в 3-м туре Ла Лиги.
Захарян провел матч на скамейке запасных. В нынешнем сезоне Серхио Франсиско еще не выпускал российского полузащитника на поле.
«Что еще должно произойти, чтобы Арсен получил игровые минуты? Я пока молчу и, думаю, еще месяц помолчу, подожду. Но очень интересно, что у тренера в голове, и как он собирается менять ход матча.
Доброй ночи, «трупов» меняют на «трупов», – написал Давид Захарян в своем телеграм‑канале.
«Сосьедад» о том, что Захарян остался в запасе на матч с «Эспаньолом»: «Тактическое решение. Тренер рассчитывает на Арсена»
