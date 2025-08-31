Булыкин о словах брата Захаряна про игровое время: «Для родственников Арсен всегда самый лучший. Недавно девушка Нгамале тоже возмущалась. Подобное негативно сказывается на всем»
Ранее Давид Захарян раскритиковал главного тренера клуба Серхио Франсиско из‑за отсутствия игрового времени у Арсена.
– Родственники всегда возмущаются, и для них Арсен всегда самый лучший. Недавно девушка Нгамале тоже возмущалась.
Понятное дело, что это ни к чему не приведет – это раз. А во‑вторых, подобное вызывает недоумение даже у футболистов, потому что это негативно сказывается на всем. Но учитывая, что тренер все знает в тренировочном процессе и видит игрока каждый день, то у него свои основания ставить футболиста или нет.
– Мог бы Арсен помочь команде?
– Я не знаю, в какой он форме. Может, у него форма далека от оптимальной, и поэтому его не выпускают.
Но может быть и другая причина. Поэтому нужно только продолжать тренироваться и ждать, когда тренер предоставит шанс, – сказал экс-нападающий «Динамо» Булыкин.
Напомним, ранее девушка Муми НгамалеНика заявила, что футболист «Динамо» должен был выйти в стартовом составе на матч против «Крыльев Советов», но прямо перед игрой его посадили в запас: «У меня большие вопросы к тренеру. Как потом играть, когда тебя постоянно тюкают, заменяют».