Булыкин о словах брата Захаряна про игровое время: «Для родственников Арсен всегда самый лучший. Недавно девушка Нгамале тоже возмущалась. Подобное негативно сказывается на всем»

Дмитрий Булыкин отреагировал на слова брата Арсена Захаряна про «Реал Сосьедад».

Ранее Давид Захарян раскритиковал главного тренера клуба Серхио Франсиско из‑за отсутствия игрового времени у Арсена .

– Родственники всегда возмущаются, и для них Арсен всегда самый лучший. Недавно девушка Нгамале тоже возмущалась.

Понятное дело, что это ни к чему не приведет – это раз. А во‑вторых, подобное вызывает недоумение даже у футболистов, потому что это негативно сказывается на всем. Но учитывая, что тренер все знает в тренировочном процессе и видит игрока каждый день, то у него свои основания ставить футболиста или нет.

– Мог бы Арсен помочь команде?

– Я не знаю, в какой он форме. Может, у него форма далека от оптимальной, и поэтому его не выпускают.

Но может быть и другая причина. Поэтому нужно только продолжать тренироваться и ждать, когда тренер предоставит шанс, – сказал экс-нападающий «Динамо » Булыкин .

Напомним, ранее девушка Муми Нгамале Ника заявила , что футболист «Динамо» должен был выйти в стартовом составе на матч против «Крыльев Советов», но прямо перед игрой его посадили в запас: «У меня большие вопросы к тренеру. Как потом играть, когда тебя постоянно тюкают, заменяют».