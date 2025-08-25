«Сосьедад» о том, что Захарян остался в запасе на матч с «Эспаньолом»: «Тактическое решение. Тренер рассчитывает на Арсена»

В «Реал Сосьедад» сообщили, что Серхио Франсиско рассчитывает на Арсена Захаряна.

Российский полузащитник попал в заявку на вчерашний матч 2-го тура Ла Лиги против «Эспаньола » (2:2), но провел всю игру в запасе.

– Почему главный тренер вчера не выпустил Захаряна на замену? Он не доверяет ему?

– Тренер посчитал нужным выпустить других игроков – это его тактическое решение. Он рассчитывает на Арсена и хочет выжать из него все самое лучшее! В его планы не входит уход Захаряна из клуба, – сказал пресс-атташе «Реал Сосьедад » Йон Андер Мундуате.