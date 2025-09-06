Миранчук о работе с Галактионовым: «Было недопонимание, когда он только пришел. Но в конце последнего сезона в «Локо» он как будто доверился и понял меня»
Антон Миранчук высказался о работе с Михаилом Галактионовым в «Локомотиве».
— Как тебе работалось с Галактионовым?
— У меня было недопонимание с ним в самом начале, когда он только пришел. Он меня не понимал, я его не понимал. Но в конце моего последнего сезона в «Локо», на финальном отрезке, играл и чувствовал себя комфортно. Как будто он мне доверился и понял меня.
— Если сейчас к тебе «Локомотив» пришел бы...
— Да я не хочу об этом думать. Я подписал контракт с «Динамо» уже, – сказал хавбек «Динамо».
Нули России с Иорданией – как вам?21240 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости