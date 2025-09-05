Антон Миранчук о возвращении в «Локомотив»: «Исключать ничего нельзя, этот клуб меня воспитал. Сегодня у меня контракт с «Динамо», сильно вперед я не заглядываю»

Антон Миранчук не исключил возвращения в «Локомотив» в будущем.

Прошлым летом экс-полузащитник железнодорожников перешел в швейцарский «Сьон», а этим присоединился к «Динамо».

– Что мог прошлым летом сделать «Локомотив», чтобы ты остался?

– Честно, ничего – у меня было желание уехать. Благодарен «Локомотиву», потому что этот клуб меня воспитал. Он сделал меня тем, кем я являюсь по сей день.

– В очень давнем твоем интервью ты говорил, что даже если и уходить из «Локо», то непременно вернуться в него потом. Допускаешь, что еще вернешься?

– Да никто не знает, что будет завтра. Хотя даже не так... Сейчас исключать ничего нельзя. На данный момент стараюсь думать о сегодняшнем и завтрашнем дне, а сильно вперед я не заглядываю.

Сегодня у меня контракт с «Динамо », и я нахожусь в расположении сборной. На данный момент я счастлив здесь, – сказал Миранчук .