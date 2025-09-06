Пименов за ужесточение лимита: «Главное только, чтобы никого искусственно не тащили – если наш игрок не отвечает футбольным требованиям, но находится в основе»
Руслан Пименов поддержал предстоящее ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.
— Как относитесь к перспективе ужесточения лимита на легионеров?
— Положительно. В целом позитивный момент. Главное только, чтобы никого искусственно не тащили. Искусственно тащат — это если наш игрок не отвечает футбольным требованиям, но находится в основной команде, — сказал бывший форвард сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
