Андрей Канчельскис: «С ужесточением лимита будем проигрывать даже Иордании. Россияне почувствуют, что место в составе точно за ними, требовать от себя будут меньше»
Андрей Канчельскис назвал негативные последствия ужесточения лимита.
В четверг сборная России сыграла вничью с командой Иордании (0:0) в BetBoom товарищеском матче.
«С ужесточением лимита будем проигрывать даже Иордании. И другим сборным, которые еще ниже классом.
Российские футболисты будут чувствовать, что место в составе точно за ними, поэтому требовать от себя будут меньше.
Как только снизится конкуренция за место в команде, снизится и уровень чемпионата, а за ним и уровень игры сборной», – сказал бывший полузащитник сборной России и «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
