  • Геркус об ужесточении лимита: «Некоторым придется продавать иностранцев по ценам ниже рыночных и наполнять заявку россиянами. Заработают скорее агенты, чем клубы»
Геркус об ужесточении лимита: «Некоторым придется продавать иностранцев по ценам ниже рыночных и наполнять заявку россиянами. Заработают скорее агенты, чем клубы»

Илья Геркус оценил предстоящее ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.

«Нормально отношусь к предложению Минспорта по лимиту. Такое уже было. Я в целом за то, чтобы рабочие места для россиян расширялись. Некоторые наши клубы могли бы больше шансов давать воспитанникам. Топ-клубы, такие как «Зенит», «Спартак», могли бы их побольше использовать. Судьбоносности в этом не вижу, потому что лимит не оказывает большого влияния на развитие футбола. Это не критичный фактор, на мой взгляд, он переоценен.

Меньше времени уделяется более важным вещам – региональным клубам, стадионам, поддержке частных инвесторов. Им можно помочь финансово или какими-то льготами.

Что касается клубов РПЛ, некоторым сейчас наверняка придется продавать иностранцев по ценам ниже рыночных и наполнять заявку российскими игроками. Заработают скорее агенты, чем клубы, но так всегда бывает при переменах», – сказал экс-президент «Локомотива».

«Дискуссий быть не может». Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат – план утвержден

Нули России с Иорданией – как вам?21238 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
лимит на легионеров
деньги
logoИлья Геркус
агенты
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Комментарии
