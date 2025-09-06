  • Спортс
  • Ловчев о переходах Ву и Джику в «Спартак»: «Слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был»
33

Ловчев о переходах Ву и Джику в «Спартак»: «Слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был»

Евгений Ловчев не знает новых защитников «Спартака».

Накануне красно-белые объявили о трансфере Кристофера Ву из «Ренна». Также к переходу в московский клуб близок Александр Джику из «Фенербахче».

«Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был. Но хочу сказать, что Дуарте — это не спаситель Отечества. И Бабич — не спаситель Отечества. Спасителем Отечества был Видич, который пришел, сам настроил оборону «Спартака» и потом уехал в «Манчестер Юнайтед». Я, как довольно заметный защитник нашей страны, могу сказать, что сейчас в обороне «Спартак» очень слабые защитники.

При этом «Спартак» всегда делал акцент на атаку, покупали постоянно нападающих. Но совершенно не покупать защитников… Чтобы хотя бы укрепить защиту. Каждая передача с фланга — это полгола, откровенно говоря. Да и вратаря надо, в принципе… Я вот застал Маслаченко, Кавазашвили, Прохорова, Дасаева. Черчесова не застал, но это все равно большой вратарь. И ни один сегодняшний вратарь недотягивает до этих людей. А это все к обороне относится!

И защитники точно нужны. Сейчас вот покупают кого‑то. Я не знаю этих людей. Причем я слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Надо посмотреть, как они встроятся и что из себя будут представлять. Но сам факт, что сейчас покупают защитников — это правильно. В нападении же у «Спартака» есть кому играть. Там хорошее нападение — на каждую позицию по два человека», — сказал экс-защитник «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
