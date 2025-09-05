Новичок «Спартака» Ву: «Счастлив перейти в самый большой клуб в России. Очень жду первых матчей»

Кристофер Ву заявил, что рад переходу в «Спартак».

Сегодня красно-белые объявили о трансфере 23-летнего камерунского защитника из «Ренна».

«Привет, болельщики «Спартака ». Меня зовут Кристофер. Я счастлив перейти в этот прекрасный клуб. Самый большой клуб в России.

Очень жду встречи с вами и первых матчей за клуб», – сказал в видеообращении из сборной Камеруна Ву .

