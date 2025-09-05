Новичок «Спартака» Ву: «Счастлив перейти в самый большой клуб в России. Очень жду первых матчей»
Кристофер Ву заявил, что рад переходу в «Спартак».
Сегодня красно-белые объявили о трансфере 23-летнего камерунского защитника из «Ренна».
«Привет, болельщики «Спартака». Меня зовут Кристофер. Я счастлив перейти в этот прекрасный клуб. Самый большой клуб в России.
Очень жду встречи с вами и первых матчей за клуб», – сказал в видеообращении из сборной Камеруна Ву.
«Спартак» подписал Ву из «Ренна». Контракт с защитником – на 4 года
Нули России с Иорданией – как вам?18656 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости