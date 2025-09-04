Джику в Москве на подписании контракта со «Спартаком», подтвердила Федерация футбола Ганы. Защитник «Фенербахче» пропустит матч квалификации ЧМ с Чадом

Александр Джику находится в Москве на подписании контракта с новым клубом.

Об этом сообщает Федерация футбола Ганы.

Таким образом, защитник «Фенербахче » пропустит сегодняшний матч квалификации ЧМ-2026 с Чадом, но сможет сыграть с Мали 8 сентября.

Ранее стало известно, что «Спартак » заплатит за Джику 2 млн евро и подпишет с ним контракт по схеме «2+1».