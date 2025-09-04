Джику в Москве на подписании контракта со «Спартаком», подтвердила Федерация футбола Ганы. Защитник «Фенербахче» пропустит матч квалификации ЧМ с Чадом
Александр Джику находится в Москве на подписании контракта с новым клубом.
Об этом сообщает Федерация футбола Ганы.
Таким образом, защитник «Фенербахче» пропустит сегодняшний матч квалификации ЧМ-2026 с Чадом, но сможет сыграть с Мали 8 сентября.
Ранее стало известно, что «Спартак» заплатит за Джику 2 млн евро и подпишет с ним контракт по схеме «2+1».
Источник: сайт Федерации футбола Ганы
