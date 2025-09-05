  • Спортс
  • Ловчев о том, что «Спартак» не подписал Пальцева: «Сегодня футболисты выбирают не столько футбол, а сколько им заплатят. В «Краснодаре» лучше сработали, значит»
Ловчев о том, что «Спартак» не подписал Пальцева: «Сегодня футболисты выбирают не столько футбол, а сколько им заплатят. В «Краснодаре» лучше сработали, значит»

Евгений Ловчев отреагировал на то, что Валентин Пальцев не перешел в «Спартак».

24‑летний защитник присоединился к «Краснодару» на правах аренды с обязательным выкупом у «Динамо» Махачкала. Ранее сообщалось, что «Спартак» делал предложение по трансферу Пальцева, но оно не устроило махачкалинцев.

«Тут идет работа агентов и спортивных директоров. На сегодняшний день первое, что смотрят, – турнирная таблица. Одни на первом месте, чемпионы страны. Другие же уже с 2017 года не могут и близко подойти.

Более того, сегодня за трансферами стоят деньги. Сегодня футболисты выбирают не столько футбол, а сколько им заплатят. Значит, в «Краснодаре» лучше сработали – только и всего», – сказал экс-защитник «Спартака» Ловчев.

Пальцев о «Спартаке»: «Клуб прислал оффер за день до матча 1-го тура – с условием, что я не должен играть. Это не только для руководства «Махачкалы», но и для меня неприемлемо»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
