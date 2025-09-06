  • Спортс
  • Кавазашвили о России и 0:0 с Иорданией: «Не знает, как атаковать — нет сыгранности и ярко выраженных нападающих. Надеяться на авось и ошибку защитников – неблагодарная работа для великой страны»
12

Кавазашвили о России и 0:0 с Иорданией: «Не знает, как атаковать — нет сыгранности и ярко выраженных нападающих. Надеяться на авось и ошибку защитников – неблагодарная работа для великой страны»

Анзор Кавазашвили оценил ничью сборной России с Иорданией (0:0) в товарищеском матче.

«Когда команда играет вничью с кем бы то ни было, это не позор. Но наша сборная не соответствует рейтингу, о котором можно говорить с восхищением. Они не знают, как атаковать — нет сыгранности, нет ярко выраженных нападающих, которые все время предлагают себя на острие. 

Надеяться на авось и ошибку защитников – неблагодарная работа для национальной сборной, тем более для нашей великой страны», – сказал экс-вратарь сборной СССР.

Нули России с Иорданией – как вам?21237 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Иордании по футболу
logoАнзор Кавазашвили
