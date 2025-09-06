Кавазашвили о России и 0:0 с Иорданией: «Не знает, как атаковать — нет сыгранности и ярко выраженных нападающих. Надеяться на авось и ошибку защитников – неблагодарная работа для великой страны»
Анзор Кавазашвили оценил ничью сборной России с Иорданией (0:0) в товарищеском матче.
«Когда команда играет вничью с кем бы то ни было, это не позор. Но наша сборная не соответствует рейтингу, о котором можно говорить с восхищением. Они не знают, как атаковать — нет сыгранности, нет ярко выраженных нападающих, которые все время предлагают себя на острие.
Надеяться на авось и ошибку защитников – неблагодарная работа для национальной сборной, тем более для нашей великой страны», – сказал экс-вратарь сборной СССР.
Нули России с Иорданией – как вам?21237 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости