  • РФС о матче с Иорданией: «Праздник удался, судя по настроению болельщиков. 25 тысяч – неплохая посещаемость для буднего вечера в столице»
17

В РФС положительно оценили игру с Иорданией с точки зрения зрителей.

Сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0) в Betboom товарищеском матче на «Лукойл Арене».

«Судя по настроению покидавших стадион болельщиков, праздник удался. Жаль, что нашей команде не удалось победить и порадовать зрителей, но вечер это точно не омрачило.

Сборная проводила в Москве четвертый матч за год и первый за четыре года в Тушине. Поддержать ее пришли 25 тысяч зрителей, и на стадионе «Динамо» это было бы аншлагом. Спартаковский же стадион побольше.

На мой личный взгляд, для буднего вечера в столице это неплохая посещаемость. Ясно, что в регионе аншлаг собрать на сборную значительно проще.

Аудитория больших мегаполисов, таких как Москва или Питер, где проходит множество городских событий, в том числе футбольных, очень избирательна. Но при этом я лично уверен, что любой официальный, а не товарищеский матч сборной России собрал бы сегодня полный стадион», – заявил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

