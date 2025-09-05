Смородская о Карпине: «Он отличный тренер, плохая игра сборной – не его вина. Целей никаких нет, как он должен воодушевить команду?»

Ольга Смородская думает, что Валерию Карпину тяжело мотивировать игроков сборной.

Сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0) в BetBoom товарищеском матче.

– Стоит ли Карпину отдохнуть от тренерской работы?

– Нет, я так не считаю. Он отличный тренер. А то, что сборная плохо играет, не его вина.

Как он должен воодушевить команду? Целей никаких нет.

Берешь-не берешь отпуск, от этого турнирная мотивация у сборной России не появится, – сказала бывший президент «Локомотива» Смородская .

С 2022 года российские футбольные команды исключены из международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.