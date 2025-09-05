Мбаппе – игрок месяца в «Реале». У форварда 3 гола в 3 матчах Ла Лиги
Килиан Мбаппе стал лучшим игроком августа в «Реале».
Победитель определялся голосованием болельщиков.
26-летний нападающий опередил Дина Хейсена, Арду Гюлера, Орельена Тчуамени и Винисиуса Жуниора.
Мадридский клуб стартовал в Ла Лиге с трех побед подряд. Мбаппе забил 3 мяча в 3 матчах.
Мбаппе о календаре: «Мы объясняем, а в ответ слышим: «Вы много зарабатываете, так что играйте». Не хочу, чтобы в какой-то момент игроки стали говорить: «Этот матч в ноябре – отстой, пропущу его»
Нули России с Иорданией – как вам?18502 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Fútbol Mahou
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости