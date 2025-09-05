«Барселона» объявила о расторжении контракта с Ромеу
Ориоль Ромеу окончательно покинул «Барселону».
«Блауграна» объявила о расторжении контракта с хавбеком по соглашению сторон, поблагодарив игрока за профессионализм, преданность и самоотверженность.
Прошлый сезон Ромеу провел в составе «Жироны» и принял участие в 25 матчах Ла Лиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Нули России с Иорданией – как вам?18514 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Барселоны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости