«Барселона» объявила о расторжении контракта с Ромеу

Ориоль Ромеу окончательно покинул «Барселону».

«Блауграна» объявила о расторжении контракта с хавбеком по соглашению сторон, поблагодарив игрока за профессионализм, преданность и самоотверженность.

Прошлый сезон Ромеу провел в составе «Жироны» и принял участие в 25 матчах Ла Лиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .