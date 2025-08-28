«Барса» и Ромеу договорились о расторжении контракта. Это позволит клубу зарегистрировать Мартина (As)
«Барселона» и Ориоль Ромеу достигли соглашения о расторжении контракта.
Полузащитник станет свободным агентом. Вероятно, он вернется в «Жирону», за которую выступал в прошлом сезоне на правах аренды, пишет As.
Как уже сообщалось ранее, 33-летний игрок не входил в планы главного тренера каталонцев Ханси Флика.
Уход Ромеу позволит зарегистрировать Жерара Мартина. Защитник из молодежной академии, которому исполнилось 23 года, больше не имел права играть за резервную команду в этом сезоне.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
