«Барса» и Ромеу договорились о расторжении контракта. Это позволит клубу зарегистрировать Мартина (As)

«Барселона» и Ориоль Ромеу достигли соглашения о расторжении контракта.

Полузащитник станет свободным агентом. Вероятно, он вернется в «Жирону», за которую выступал в прошлом сезоне на правах аренды, пишет As.

Как уже сообщалось ранее, 33-летний игрок не входил в планы главного тренера каталонцев Ханси Флика .

Уход Ромеу позволит зарегистрировать Жерара Мартина. Защитник из молодежной академии, которому исполнилось 23 года, больше не имел права играть за резервную команду в этом сезоне.