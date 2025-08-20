«Барса» и Ромеу близки к расторжению контракта. Это позволит «блаугране» зарегистрировать Мартина к субботнему матчу (Marca)

Ориоль Ромеу близок к окончательному уходу из «Барселоны».

Клуб и игрок практически достигли соглашения о расторжении контракта, и для завершения сделки осталось лишь уладить несколько мелких деталей, сообщает Marca.

Подписание соглашения о расторжении состоится в ближайшее время. Скорее всего, это произойдет в четверг. Доказательством в пользу этого называется тот факт, что Ромеу не тренировался в среду с остальными партнерами по команде.

Соглашение с «Барсой» позволит 33-летнему полузащитнику, у которого оставался один сезон по контракту, стать свободным агентом.

«Барселона » же получит возможность для регистрации Жерара Мартина . Изначально клуб хотел зарегистрировать Войчеха Шченсного, но для этого может потребоваться соглашение с Иньяки Пеньей.

Теперь ожидается, что клуб зарегистрирует Мартина, чтобы он мог быть доступен на субботний матч против «Леванте ».