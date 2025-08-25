Федорищев о словах Дзюбы про необходимость усиления в «Акроне»: «Руководство смотрит на ситуацию в том же ключе. Артем – один из достойнейших представителей российского футбола»
Вячеслав Федорищев оценил роль Артема Дзюбы в «Акроне».
– Хотели бы, чтобы Дзюба продлил контракт с «Акроном»?
– Спрашивал у футболистов и руководства команды. Все говорят, что он объединил раздевалку, показывает высокий класс игры. У Артема был день рождения, я его поздравил.
Несмотря на свой возраст, играет замечательно. Рад, что он в команде. Знаю, что руководство и Артем смотрят на ситуацию в одном ключе. Что будет в следующем сезоне, посмотрим. Сейчас Артем один из достойнейших представителей российского футбола, – сказал губернатор Самарской области.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
