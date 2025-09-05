Депутат Терюшков о Дугласе в сборной Бразилии: «Логично прописать в законе процедуру отзыва гражданства и закрепить ответственность спортивных функционеров»
Защитник «Зенита» получил российское гражданство в ноябре 2024 года, но принял вызов в сборную Бразилии, за которую и сыграл сегодня ночью в матче отбора к ЧМ-2026 против Чили (3:0). Теперь он вновь будет выступать под бразильским флагом и считаться легионером в Мир РПЛ.
«Дуглас Сантос получал гражданство по упрощенной процедуре, исходя из мнения ряда ответственных лиц, что он представляет интерес для Российской Федерации.
Логично следующее – законодательно прописать обратную процедуру отзыва гражданства для случаев, когда оказывается, что спортивные функционеры много говорят, да мало делают.
А также закрепить ответственность за подобные ложные решения», – сказал депутат Госдумы РФ Роман Терюшков.
Дуглас впервые сыграл за Бразилию в официальном матче. Защитник «Зенита» провел полный матч с Чили и поучаствовал в голе Эстевао