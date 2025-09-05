Почеттино о Месси в «ПСЖ»: «Он приехал без предсезонки, после сильного эмоционального удара, обстановка была враждебной. Ему было непросто»
Маурисио Почеттино рассказал о трудностях Лионеля Месси в «ПСЖ».
«В случае с Лео во Франции была очень враждебная обстановка.
Он приехал без предсезонной подготовки, после сильного эмоционального удара, и это было непросто. По крайней мере, мне было больно это видеть, потому что атмосфера не благоприятствовала ему – она была очень агрессивной.
И все же я был рад, что он был в моей команде», – сказал бывший главный тренер «ПСЖ» в подкасте El Cafelito.
Напомним, что Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2021 году, а в 2023-м отправился в «Интер Майами». В составе парижского клуба форвард сборной Аргентины дважды стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
