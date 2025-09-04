Мостовой об Угальде и ЦСКА: «Этот трансфер был бы не в их стиле – они умеют находить ребят за копейки и развивать их. Не вижу смысла «Спартаку» продавать Манфреда конкуренту»

Александр Мостовой отреагировал на сообщения об интересе ЦСКА к Манфреду Угальде.

Ранее появилась информация , что армейцы рассматривали возможность подписания форварда «Спартака», но футболист не намерен переходить в другой российский клуб ввиду отсутствия еврокубков.

«Не вижу смысла «Спартаку» продавать Угальде своему конкуренту. Тем более вряд ли ЦСКА был бы готов потратить 20 миллионов евро.

Армейцы показали, что они умеют находить ребят за копейки и развивать их. Этот трансфер был бы не в их стиле», – сказал бывший полузащитник «Спартака » и сборной России.