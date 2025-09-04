Александр Мостовой считает, что клубы успеют подготовиться к ужесточению лимита.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил , что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ будет ужесточен по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

«В принципе, времени достаточно, думаю, что клубы успеют подготовиться, но это прежде всего нужно будет продавать куда‑то или избавляться от иностранцев, которых много в каждой команде, – это раз.

Но, с другой стороны, я всегда говорил: паспорт в футбол не играет, играют живые люди. Поэтому искусственно создавать какие‑то привилегии для русских… Есть же примеры: если русский хорош – он играет, если русский плохой – сидит в запасе. Поэтому если ты сильнее иностранца, ты играешь.

Играют же сильные. Кто сильнее, тот и играет. Поэтому какая разница, какой у него паспорт. Поэтому здесь всегда будет кто‑то за, кто‑то против, кто‑то недоволен», – сказал экс-полузащитник сборной России.