  Генсек Ассоциации футбола Иордании после 0:0: «Россия – очень сильный соперник, идет высоко в рейтингах. Отличный опыт, обе команды сыграли хорошо. Москва – потрясающая»
Генсек Ассоциации футбола Иордании после 0:0: «Россия – очень сильный соперник, идет высоко в рейтингах. Отличный опыт, обе команды сыграли хорошо. Москва – потрясающая»

Генсек Ассоциации футбола Иордании высказалась о ничьей в матче с Россией.

Сборные сыграли вничью 0:0 в товарищеском матче, состоявшемся в Москве на «Лукойл Арене». 

«В первую очередь я хочу поблагодарить Российский футбольный союз за гостеприимство и прием, все прошло гладко. Это был важный матч для обеих команд. Технически – это было очень сложно.

Нашей сборной нужно готовиться к чемпионату мира в следующем году, мы хотели сыграть с сильным соперником. Матч с командой России – отличная возможность для нас. Обе команды сыграли хорошо, Россия – для нас очень сильный соперник, находится высоко в рейтингах. Отличный опыт.

Москва – потрясающая. Я ранее была здесь на чемпионате мира в 2018 году, все прошло отлично. Сейчас игра была на «Лукойл Арене», великолепная организация, отличное поле. Мне хотелось бы поблагодарить РФС за хорошую организацию», – сообщила Самар Нассар.

