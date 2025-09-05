Олег Корнаухов считает, что сборной России не хватает сыгранности.

Команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Иордании (0:0) в BetBoom товарищеском матче.

«Не то что разочаровали. Сама по себе команда сырая, [не готова] к футболу Карпина, который требует хорошей сыгранности. Ребята собраны со всех клубов, и мало времени сыграть именно в этот футбол.

Увидели команду, которая поедет на финальную часть чемпионата мира. Да, возросло количество сборных, но Иордания – команда немного другого уровня в плане скорости и агрессии. Да, мы играли с Сербией и Камеруном, но они не играют в такой футбол», – сказал бывший игрок ЦСКА.