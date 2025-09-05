Чеферин о клубах с одним владельцем в еврокубках: «Запрет означает вытеснение инвесторов из футбола, допуск неприемлем из-за утраты доверия. Сочувствую фанатам «Пэлас», но это не вина УЕФА»

Александер Чеферин высказался о правилах УЕФА для клубов с общим владельцем.

Минувшим летом «Кристал Пэлас» не был допущен к участию в Лиге Европы из-за «Лиона» – до июня у них был один владелец, Джон Текстор. В новом сезоне «Кристал Пэлас» выступит в Лиге конференций. CAS также отклонил апелляцию клуба.

– Вам не кажется, что одновременное владение клубами в Европе зашло слишком далеко?

– Это одна из проблем, с которой нам сейчас придется иметь дело, и довольно часто. Теперь полный запрет на это будет означать вытеснение инвесторов из футбола. Допустить, чтобы два клуба, принадлежащие одному владельцу, играли в одном и том же турнире, для нас неприемлемо из соображений доверия к соревнованиям. В момент, когда доверие к соревнованиям утрачивается, мы теряем все. А футбол сейчас – это особый вид спорта.

В футболе, если бы завтра «Олимпия» из Любляны играла с «ПСЖ », наверняка, перед матчем я бы сказал: «Возможно, у нас есть шанс, потому что в футболе никогда не знаешь наверняка». И если бы у них был один владелец, и «Олимпия» обыграла бы победителя Лиги чемпионов, никто бы не поверил в честную конкуренцию. В этом и заключается проблема, поэтому мы решаем ее от случая к случаю.

Я знаю, что люди, которые занимаются этим, нашли решение, согласно которому слепой траст должен взять управление на себя, чтобы они [владельцы] не имели решающего влияния и так далее. На данный момент это решение, но мы много его обсуждаем.

Буквально на днях я услышал, что некоторые клубы хотят обратиться ко мне с какими-то идеями. Я не знаю, но допустить, чтобы один и тот же человек владел контрольным пакетом акций и имел решающее влияние в двух клубах, играющих в одном соревновании, не получится. Этого не произойдет, потому что это означает потерю доверия к конкуренции.

– Они не соблюдали закон, и акции не были переданы в слепой траст к установленному сроку, но сочувствовали ли вы болельщикам «Кристал Пэлас» после успеха, которого они добились в прошлом сезоне, из-за того, что клуб не сможет принять участие в турнире, на который рассчитывали?

– Конечно. Конечно, я им сочувствую, для них это стало бы историческим событием. Но УЕФА не виноват в том, что так произошло. Они по-прежнему будут играть в Европе, и это тоже хорошо. Я не был вовлечен в процесс принятия решений, я лишь узнал результат. Но, конечно, мне жаль. Это не вина болельщиков, не вина УЕФА и не вина игроков и тренеров, – сказал президент УЕФА в интервью Politico.

