Чеферин о Суперлиге: «Этот элитарный турнир уничтожил бы футбол в нынешнем виде. «Реал» и «Барсу» с радостью примут обратно в футбольную семью, к которой они всегда принадлежали»

Александер Чеферин высказался о Суперлиге Европы.

– В конце июля президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что УЕФА ведет переговоры с промоутерами Суперлиги, обсуждая модели соревнований и некую глобальную технологическую платформу. Что-то из этого соответствует действительности?

– Что ж, если УЕФА и вел переговоры с ними, то президент УЕФА об этом не знает. А без моего ведома это не имеет смысла. Так что это неправда. Конечно, мы общаемся с обоими испанскими клубами («Реалом » и «Барселоной» – Спортс’‘) – не я лично, но мы общаемся. У меня также была встреча с Лапортой, но это не переговоры.

Система или новый формат [Лиги чемпионов] не изменится, это очевидно. Оба клуба [«Реалу» и «Барселоне»] с радостью примут обратно в европейской футбольной семье, к которой они всегда принадлежали.

– Вы занимаете пост президента УЕФА с 2016 года. Каким достижением, по-вашему, вы больше всего гордитесь за это время?

– Я не люблю говорить о своих достижениях. Думаю, что высказываться должны другие. Я не жду, что журналисты будут говорить о моих достижениях.

Я думаю, что, во-первых, за эти годы УЕФА пережил столько сложных ситуаций, сколько не было за всю историю организации. Безусловно, я горжусь тем, что во времена борьбы с COVID мы сохранили конкурентоспособность и провели финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это были трудные времена, и мы перенесли Евро, чтобы помочь доиграть чемпионаты, и европейский футбол продемонстрировал тогда удивительное единство.

Во-вторых, очевидно, что нужно прекратить это элитарное соревнование [Суперлигу], которое, по моему скромному мнению, уничтожило бы футбол в его нынешнем виде, – сказал президент УЕФА в интервью Politico.