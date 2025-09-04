  • Спортс
  • Германия проиграла 3-й матч подряд – 0:2 от Словакии. У немцев 1 победа в 5 играх в 2025 году
Германия проиграла 3-й матч подряд – 0:2 от Словакии. У немцев 1 победа в 5 играх в 2025 году

Сборная Германии проиграла третий матч подряд.

Команда под руководством тренера Юлиана Нагельсманна уступила сборной Словакии со счетом 0:2 в матче отбора к ЧМ-2026. 

Таким образом, у сборной Германии лишь одна победа в 2025 году – 2:1 с Италией в первом матче 1/4 финала Лиги наций. 

На этом отрезке немцы сыграли вничью с Италией (3:3) в ответном матче четвертьфинала Лиги наций, а затем уступили Португалии (1:2) в полуфинале и проиграли Франции (0:2) в матче за бронзу. 

В 2024 году Германия проиграла только однажды – 1:2 от Испании в четвертьфинале чемпионата Европы. 

