Германия проиграла 3-й матч подряд – 0:2 от Словакии. У немцев 1 победа в 5 играх в 2025 году
Сборная Германии проиграла третий матч подряд.
Команда под руководством тренера Юлиана Нагельсманна уступила сборной Словакии со счетом 0:2 в матче отбора к ЧМ-2026.
Таким образом, у сборной Германии лишь одна победа в 2025 году – 2:1 с Италией в первом матче 1/4 финала Лиги наций.
На этом отрезке немцы сыграли вничью с Италией (3:3) в ответном матче четвертьфинала Лиги наций, а затем уступили Португалии (1:2) в полуфинале и проиграли Франции (0:2) в матче за бронзу.
В 2024 году Германия проиграла только однажды – 1:2 от Испании в четвертьфинале чемпионата Европы.
Нули России с Иорданией – как вам?16023 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
