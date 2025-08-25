Барелла ассистирует в 10 сезонах Серии А подряд. Сегодня – голевой пас Бастони в матче с «Торино»

Николо Барелла делает результативные передачи в 10 сезонах Серии А подряд.

«Интер » играет против «Торино » (3:0, второй тайм) в матче первого тура Серии А. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Полузащитник миланского клуба Николо Барелла на 18-й минуте сделал результативную передачу на Алессандро Бастони, который открыл счет.

Таким образом, Барелла отметился минимум одним ассистом в 10-м сезоне Серии А подряд. В сумме за этот период на счету его счету 44 результативные передачи.

Барелла проводит 7-й сезон в составе «Интера ». Ранее он выступал за «Кальяри ».