Барелла ассистирует в 10 сезонах Серии А подряд. Сегодня – голевой пас Бастони в матче с «Торино»
Николо Барелла делает результативные передачи в 10 сезонах Серии А подряд.
«Интер» играет против «Торино» (3:0, второй тайм) в матче первого тура Серии А. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Полузащитник миланского клуба Николо Барелла на 18-й минуте сделал результативную передачу на Алессандро Бастони, который открыл счет.
Таким образом, Барелла отметился минимум одним ассистом в 10-м сезоне Серии А подряд. В сумме за этот период на счету его счету 44 результативные передачи.
Барелла проводит 7-й сезон в составе «Интера». Ранее он выступал за «Кальяри».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Opta
