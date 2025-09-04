Лаутаро с 9 млн евро в год – самый высокооплачиваемый игрок «Интера», у Бареллы и Чалханоглу по 6,5 млн. Расходы клуба на зарплаты сократятся на 0,7% в сезоне-2025/26
Как сообщает Calcio e Finanza, по сравнению с прошлым сезоном расходы «нерадзурри» на зарплаты игроков незначительно снизились. В сезоне-2024/25 клуб выплатил футболистам порядка 85,6 млн евро (142,5 млн евро до уплаты налогов).
В новом сезоне расходы «Интера» на зарплаты составят около 141,5 млн евро (83 млн евро чистыми), что на 0,7% меньше, чем в предыдущем сезоне.
Самым высокооплачиваемым игроком «Интера» является Лаутаро Мартинес – форвард получает 9 млн евро в год. В тройку также входят Николо Барелла и Хакан Чалханоглу с контрактами на 6,5 млн евро в год.
Зарплаты футболистов «Интера» в сезоне-2025/26
Лаутаро Мартинес – 9 млн евро
Николо Барелла – 6,5 млн
Хакан Чалханоглу – 6,5 млн
Маркус Тюрам – 6 млн
Алессандро Бастони – 5,5 млн
Петр Зелиньски – 4,5 млн
Дензел Думфрис – 4 млн
Федерико Димарко– 4 млн
Генрих Мхитарян – 3,8 млн
Стефан де Врей – 3,8 млн
Давиде Фраттези – 3 млн
Ян Зоммер –– 2,5 млн
Луис Энрике Лима – 2,5 млн
Маттео Дармиан – 2,5 млн
Карлос Аугусто – 2,2 млн
Анди Диуф – 2 млн
Анж-Йоан Бонни – 2 млн
Жозеп Мартинес – 1,5 млн
Янн Биссек – 1,5 млн
Франческо Ачерби – 1,5 млн
Петар Сучич – 1,5 млн
Франческо Эспозито – 1 млн
Томас Паласиос – 600 тыс.
Раффаэле Ди Дженнаро – 150 тыс.