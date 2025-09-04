  • Спортс
  Лаутаро с 9 млн евро в год – самый высокооплачиваемый игрок «Интера», у Бареллы и Чалханоглу по 6,5 млн. Расходы клуба на зарплаты сократятся на 0,7% в сезоне-2025/26
Лаутаро с 9 млн евро в год – самый высокооплачиваемый игрок «Интера», у Бареллы и Чалханоглу по 6,5 млн. Расходы клуба на зарплаты сократятся на 0,7% в сезоне-2025/26

Лаутаро Мартинес – самый высокооплачиваемый игрок «Интера» в сезоне-2025/26.

Как сообщает Calcio e Finanza, по сравнению с прошлым сезоном расходы «нерадзурри» на зарплаты игроков незначительно снизились. В сезоне-2024/25 клуб выплатил футболистам порядка 85,6 млн евро (142,5 млн евро до уплаты налогов).

В новом сезоне расходы «Интера» на зарплаты составят около 141,5 млн евро (83 млн евро чистыми), что на 0,7% меньше, чем в предыдущем сезоне.

Самым высокооплачиваемым игроком «Интера» является Лаутаро Мартинес – форвард получает 9 млн евро в год. В тройку также входят Николо Барелла и Хакан Чалханоглу с контрактами на 6,5 млн евро в год.

Зарплаты футболистов «Интера» в сезоне-2025/26

Лаутаро Мартинес – 9 млн евро

Николо Барелла – 6,5 млн

Хакан Чалханоглу – 6,5 млн

Маркус Тюрам – 6 млн

Алессандро Бастони – 5,5 млн

Петр Зелиньски – 4,5 млн

Дензел Думфрис – 4 млн

Федерико Димарко– 4 млн

Генрих Мхитарян – 3,8 млн

Стефан де Врей – 3,8 млн

Давиде Фраттези – 3 млн

Ян Зоммер –– 2,5 млн

Луис Энрике Лима – 2,5 млн

Маттео Дармиан – 2,5 млн

Карлос Аугусто – 2,2 млн

Анди Диуф – 2 млн

Анж-Йоан Бонни – 2 млн

Жозеп Мартинес – 1,5 млн

Янн Биссек – 1,5 млн

Франческо Ачерби – 1,5 млн

Петар Сучич – 1,5 млн

Франческо Эспозито – 1 млн

Томас Паласиос – 600 тыс.

Раффаэле Ди Дженнаро – 150 тыс.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Calcio e Finanza
