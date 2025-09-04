Россия впервые с ноября 2022 года не забила ни одного гола в матче. Тогда было 0:0 с Узбекистаном

Сборная России не забила ни одного гола впервые с ноября 2022 года.

Сегодня команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче со счетом 0:0.

Таким образом, впервые почти за три года российская сборная осталась без голов. В ноябре 2022 года Россия сыграла вничью с Узбекистаном (0:0).