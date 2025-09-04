Матч Россия – Иордания посетили 24 915 зрителей
Почти 25 000 зрителей посетили игру России с Иорданией.
BetBoom товарищеский матч на «Лукойл Арене» завершился со счетом 0:0.
На сегодняшней игре присутствовали 24 915 зрителей.
Следующий матч сборной России пройдет 7 сентября – команда Валерия Карпина сыграет на выезде со сборной Катара.
Нули России с Иорданией – как вам?16017 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
