Россия второй раз сыграла вничью в 2025 году – 0:0 с Иорданией. У команды Карпина было 5 побед с общим счетом 26:0 в 2024-м

Сборная России второй раз сыграла вничью в 2025 году.

Сегодня команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией (0:0) в товарищеском матче.

Это вторая ничья сборной России в этом году, ранее команда сыграла 1:1 с Нигерией. Кроме того, команда Карпина на этом отрезке обыграла Беларусь (4:1) и разгромила Гренаду и Замбию (по 5:0).

В 2024 году сборная России провела 5 матчей и все выиграла с общим счетом 26:0.