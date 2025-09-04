Россия второй раз сыграла вничью в 2025 году – 0:0 с Иорданией. У команды Карпина было 5 побед с общим счетом 26:0 в 2024-м
Сборная России второй раз сыграла вничью в 2025 году.
Сегодня команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией (0:0) в товарищеском матче.
Это вторая ничья сборной России в этом году, ранее команда сыграла 1:1 с Нигерией. Кроме того, команда Карпина на этом отрезке обыграла Беларусь (4:1) и разгромила Гренаду и Замбию (по 5:0).
В 2024 году сборная России провела 5 матчей и все выиграла с общим счетом 26:0.
