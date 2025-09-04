Иордания превзошла Россию по ударам в 1-м тайме – 9:4, в створ – 4:1
Иордания нанесла больше ударов, чем Россия, в 1-м тайме.
Команда тренера Валерия Карпина принимает в Москве сборную Иордании в рамках BetBoom товарищеского матча (0:0, перерыв).
После первых 45 минут счет по ударам – 9:4 в пользу гостей.
По ударам в створ перевес также у Иордании – 4:1.
