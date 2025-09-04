«МЮ» пытался арендовать Галлахера у «Атлетико» – манкунианцам было отказано, как и «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» пытался арендовать Конора Галлахера.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, манкунианцы во время трансферного окна направили «Атлетико» предложение об аренде 25-летнего полузащитника.
Однако мадридский клуб не планирует отдавать англичанина в аренду.
Неделю назад такой же ответ получил обратившийся к испанцам «Кристал Пэлас».
В прошлом сезоне Ла Лиги Конор отметился 3 голами и 3 ассистами в 32 матчах. Полную статистику футболиста можно найти здесь.
Нули России с Иорданией – как вам?9143 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости