«МЮ» пытался арендовать Галлахера у «Атлетико» – манкунианцам было отказано, как и «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» пытался арендовать Конора Галлахера.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , манкунианцы во время трансферного окна направили «Атлетико » предложение об аренде 25-летнего полузащитника.

Однако мадридский клуб не планирует отдавать англичанина в аренду.

Неделю назад такой же ответ получил обратившийся к испанцам «Кристал Пэлас ».

В прошлом сезоне Ла Лиги Конор отметился 3 голами и 3 ассистами в 32 матчах. Полную статистику футболиста можно найти здесь .