«МЮ» готов отпустить Маласиа в страны, где не закрылось трансферное окно. Решение примет Аморим

«Манчестер Юнайтед» может расстаться с Тиреллом Маласиа в ближайшее время.

По данным ESPN, манкунианцы все еще изучают варианты отъезда защитника после того, как он не смог покинуть клуб в последний день трансферов.

Переход нидерландца в «Эльче » на правах аренды сорвался в конце трансферного окна. 26-летний футболист остался единственным игроком состава, на которого не рассчитывает Рубен Аморим .

Отмечается, что именно главный тренер примет окончательное решение по Маласиа . Тем не менее, клуб по-прежнему открыт для трансфера защитника в страну, где трансферное окно еще открыто. Среди них Бельгия (до 8 сентября), Турция (до 12 сентября) и Саудовская Аравия (до 23 сентября).