«МЮ» готов отпустить Маласиа в страны, где не закрылось трансферное окно. Решение примет Аморим
«Манчестер Юнайтед» может расстаться с Тиреллом Маласиа в ближайшее время.
По данным ESPN, манкунианцы все еще изучают варианты отъезда защитника после того, как он не смог покинуть клуб в последний день трансферов.
Переход нидерландца в «Эльче» на правах аренды сорвался в конце трансферного окна. 26-летний футболист остался единственным игроком состава, на которого не рассчитывает Рубен Аморим.
Отмечается, что именно главный тренер примет окончательное решение по Маласиа. Тем не менее, клуб по-прежнему открыт для трансфера защитника в страну, где трансферное окно еще открыто. Среди них Бельгия (до 8 сентября), Турция (до 12 сентября) и Саудовская Аравия (до 23 сентября).
