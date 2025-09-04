  • Спортс
38

Антон Миранчук о любимой музыке: «Рэп со мной всегда. В Швейцарии понравилось кантри... Морган Уоллен, классный альбом у него вышел»

Антон Миранчук рассказал о своих любимых музыкальных исполнителях.

– Ты следишь сейчас за американской музыкой? Или уже неинтересно?

– Конечно, за теми, кто подходит тебе по настроению и вайбу. Новую музыку для себя тоже открываю. В Швейцарии мне вообще понравилось кантри... Морган Уоллен. Очень классный альбом у него вышел. Стараюсь вообще искать для себя что-то новое, но рэп со мной всегда остается.

– Топ-3 лучших американских рэперов прямо сейчас?

– Offset, Gunna, Future, – сказал полузащитник «Динамо» и сборной России. 

Антон Миранчук о «Роллс-Ройсе»: «Одна из лучших машин. Водил, когда выиграл РПЛ, поехал на ЧМ. Сейчас у меня семья, смотришь, чтобы авто было комфортным»

Антон Миранчук о Швейцарии: «Большие деньги платили за жилье, даже в магазин сходить – немаленькая сумма. Ребята ездили через границу Франции или Италии – закупиться продуктами»

