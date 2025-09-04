Антон Миранчук о «Роллс-Ройсе»: «Одна из лучших машин. Водил, когда выиграл РПЛ, поехал на ЧМ. Сейчас у меня семья, смотришь, чтобы авто было комфортным»
Антон Миранчук поделился мнением о вождении «Роллс-Ройса».
– У тебя был «Роллс-Ройс», который ты продал. А нужен он тебе был вообще?
– Я считаю, что это была одна из самых лучших машин, которую удавалось водить. Но тогда было другое время. Ты выиграл чемпионство [с «Локомотивом»], поехал на чемпионат мира...
А сейчас уже семья. Смотришь, чтобы машина комфортной была. Просто все поменялось. Но я считаю, что это была одна из лучших по вождению, комфорту и дизайну машин.
– Насколько сильно тебя семья вообще приземлила?
– Естественно, это отражается. Но я бы не сказал, что ушел в крайность. С появлением семьи ты просто больше не принадлежишь себе, а берешь ответственность за другого человека, – сказал полузащитник «Динамо» и сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
