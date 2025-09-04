Антон Миранчук о «Роллс-Ройсе»: «Одна из лучших машин. Водил, когда выиграл РПЛ, поехал на ЧМ. Сейчас у меня семья, смотришь, чтобы авто было комфортным»

Антон Миранчук поделился мнением о вождении «Роллс-Ройса».

– У тебя был «Роллс-Ройс», который ты продал. А нужен он тебе был вообще?

– Я считаю, что это была одна из самых лучших машин, которую удавалось водить. Но тогда было другое время. Ты выиграл чемпионство [с «Локомотивом»], поехал на чемпионат мира...

А сейчас уже семья. Смотришь, чтобы машина комфортной была. Просто все поменялось. Но я считаю, что это была одна из лучших по вождению, комфорту и дизайну машин.

– Насколько сильно тебя семья вообще приземлила?

– Естественно, это отражается. Но я бы не сказал, что ушел в крайность. С появлением семьи ты просто больше не принадлежишь себе, а берешь ответственность за другого человека, – сказал полузащитник «Динамо » и сборной России.