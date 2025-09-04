Антон Миранчук об одежде как у рэперов: «Когда хорошо одеваешься, это вдохновляет, чувствуешь себя увереннее. Мы с братом стараемся попроще: худи, штаны»
Антон Миранчук заявил, что старается одеваться проще.
– Чорлука говорил, что вы с братом вечно как рэперы одеваетесь. Откуда у вас появилась любовь к этому?
– Когда только приехали в Москву, слушали русский рэп, а потом начали слушать американский. И постепенно начали вовлекаться в эту культуру. А она в тебе откликается.
– Вы с братом встретились в сборной, сделали фото – все в Balenciaga.
– Не полностью! Наоборот, стараемся попроще: худи, штаны. Носим то, что нравится. Когда ты хорошо одеваешься, тебя это вдохновляет и чувствуешь себя по-другому – увереннее, – сказал полузащитник «Динамо» и сборной России.
Нули России с Иорданией – как вам?9244 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости